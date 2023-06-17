В НАТО раскрыли планы относительно Украины

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта

В НАТО раскрыли планы относительно Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Украинский кризис

Что произойдет на саммите в Вильнюсе?

Украину не будут приглашать в НАТО во время проведения саммита в Вильнюсе в июле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

«Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО», — заявил Столтенберг.

Он также добавил, что не сомневается в том, что альянс все же постарается найти способ приблизить к себе Украину.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. В сентябре прошлого года четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав России по результатам состоявшимся на этих территориях референдумов — Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Украина не признала результатов голосования.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как страны НАТО решили нарастить поставки оружия ВСУ.

Тема:
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