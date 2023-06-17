Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Экс-глава МИД Австрии считает, что вступление Украины в НАТО не остановит конфликт

Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО

Фото: © РИА Новости / Михаил Киреев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

До сих эта тема не оставляет никого равнодушным. О чем спорят политики?

Членство Украины в НАТО вызывает все больше вопросов. Так, эта тема вызвала серьезный спор между экс-министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Об этом рассказала сама Кнайсль в рамках Петербургского экономического форума для РБК.

Она заявила, что совершенно не согласна с мнением Киссинджера.

«Генри Киссинджер сам изменил свою позицию на 180 градусов, потому что в начале 2022 года он был одним из тех голосов, которые говорили, что фундаментальной причиной кризиса было членство Украины», — сказала она.

Также Кнайсль напомнила, что еще в 2008 году США и другие члены НАТО, включая Великобританию и Нидерланды, говорили о предоставлении Украине членства в альянсе, оно было заморожено ФРГ и Францией из-за риска изменения баланса сил.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. К сентябрю четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав России по результатам референдумов — Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР). Украина не признала результатов голосования, с 4 июня текущего года предпринимаются попытки наступления.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что президент России Владимир Путин рассказал о втягивании НАТО в конфликт на Украине.

Тема:
Украинский кризис
17 июн
В НАТО раскрыли планы относительно Украины
14 июн
США объявили о выделении Украине 40-го пакета военной помощи
13 июн
«Потребуются месяцы»: ВСУ несут тяжелые потери при попытке контрнаступления
12 июн
Под давлением Запада: зачем Зеленский объявил о начале контрнаступлении ВСУ
12 июн
Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая
12 июн
Итоги первой недели: ВСУ продолжают попытки контрнаступления в зоне спецоперации
12 июн
Российские вертолеты Ка-52 уничтожили технику НАТО в зоне спецоперации
12 июн
Поляков пугает обилие русскоговорящих беженцев-украинцев
11 июн
Боевики ВСУ жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику НАТО
10 июн
На Украине сообщили о взрывах в Одесской области
+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
Все так серьезно? На руке влюбленной Кайли Дженнер появилось помолвочное кольцо
12:13
Землетрясение во Франции разрушило несколько зданий
12:00
«Настоящих мужиков не хватает!»: Довлатова сыграла пять женщин в одном спектакле
11:50
Самой пафосной вечеринкой ПМЭФ — 2023 стал концерт «Иванушек»
11:35
Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО
11:30
Мужа актрисы Екатерины Бабушкиной доставили в суд

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Сальдо: Путин уверенно и достойно ответил на провокационные вопросы на ПМЭФ
Жизнь после рака: иллюзионист Сафронов рассказал о состоянии своего здоровья
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео