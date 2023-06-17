Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО

Экс-глава МИД Австрии считает, что вступление Украины в НАТО не остановит конфликт
Фото: © РИА Новости / Михаил Киреев
До сих эта тема не оставляет никого равнодушным. О чем спорят политики?
Членство Украины в НАТО вызывает все больше вопросов. Так, эта тема вызвала серьезный спор между экс-министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Об этом рассказала сама Кнайсль в рамках Петербургского экономического форума для РБК.
Она заявила, что совершенно не согласна с мнением Киссинджера.
«Генри Киссинджер сам изменил свою позицию на 180 градусов, потому что в начале 2022 года он был одним из тех голосов, которые говорили, что фундаментальной причиной кризиса было членство Украины», — сказала она.
Также Кнайсль напомнила, что еще в 2008 году США и другие члены НАТО, включая Великобританию и Нидерланды, говорили о предоставлении Украине членства в альянсе, оно было заморожено ФРГ и Францией из-за риска изменения баланса сил.
Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. К сентябрю четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав России по результатам референдумов — Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР). Украина не признала результатов голосования, с 4 июня текущего года предпринимаются попытки наступления.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что президент России Владимир Путин рассказал о втягивании НАТО в конфликт на Украине.
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