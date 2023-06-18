«Это все не кино»: Путин назвал героями участников спецоперации
Президент стремится получать информацию о ходе СВО с мест, непосредственно от участников боев.
Фото, видео: Владимир Астапкович / POOL / ТАСС; 5-tv.ru
Из выступлений президента на форуме стало понятно, что он держит на личном контроле ситуацию на фронте и получает оперативные сводки от министерства обороны, знает подробности, вплоть до количества и моделей техники на отдельных участках.
Однако, что не менее важно, верховный главнокомандующий стремится получать информацию с мест. Прежде всего от участников боев непосредственно, он общается с командирами подразделений, созванивается, а одному из них — старшему лейтенанту Юрию Желанову — лично вручил звезду Героя. Он со своей ротой отражал как раз самый мощный, первый натиск. Еще девятерым бойцам 37-й мотострелковой бригады президент вручил Ордена мужества.
«В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же как и другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне специальной военной операции. Артобстрелы, танки, бронемашины — это все не кино, это все происходит в реальности», — сказал глава государства.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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