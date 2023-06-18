Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию в ходе СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Минобороны: уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы из США

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Также в зоне боевых действий была перехвачена крылатая ракета Storm Shadow и два снаряда реактивной системы HIMARS.

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Максимильяновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Тем временем на запорожском направлении, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут наиболее активные боевые действия, российские военные отразили атаку трех тактических групп противника, поддерживаемых танками и бронемашинами. В результате провального наступления ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.

Кроме того, за минувшие сутки в зоне боевых действий российские средства противовоздушной обороны перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 18 украинских беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель сбил в ДНР украинский военный вертолет Ми-24.

Тема:
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