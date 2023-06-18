Путин назвал большим преимуществом сплоченность россиян в ходе спецоперации

Правительству и СМИ удалось за последнее время выстроить единство российского общества.

Российское общество на фоне спецоперации проявило сплоченность, и в этом заключается большое преимущество России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в эфире федерального телеканала.

«Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ, что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», — сказал российский лидер.

Накануне на встрече с военными корреспондентами Путин рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления. По словам главы государства, российские военные уничтожили более 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа у противника, что составляет около 25-30% от объема той техники, которая была поставлена Киеву из-за рубежа. Потери противника в живой силе, по словам президента, в десять раз превышают российские.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал героями участников спецоперации.