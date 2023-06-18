«На самой низкой точке»: глава МИД Китая об отношениях с США

Главной проблемой в китайско-американских контактах Цинь Ган назвал вопрос Тайваня.

Отношения Китая и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических контактов. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Отношения находятся на самой низкой точке. <…> Это не отвечает коренным интересам народов двух стран», — отметил глава МИД Китая.

Цинь Ган добавил, что такой уровень дипотношений КНР и США не соответствует и ожиданиям международного сообщества. Министр заверил, что Пекин привержен выстраиванию «стабильных, предсказуемых, конструктивных» контактов с Вашингтоном.

Главной проблемой в китайско-американских отношениях, связанной с самыми большими рисками, Цинь Ган назвал вопрос Тайваня. При этом министр подчеркнул, что речь в данном случае идет о коренных интересах Китая.

Отношения Пекина и Вашингтона резко ухудшились в начале августа 2022 года в связи с ситуацией вокруг Тайваня. Тогда США опрометчивым визитом экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси продемонстрировали поддержку властей острова, который Китай считает своей территорией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом.