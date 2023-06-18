«На самой низкой точке»: глава МИД Китая об отношениях с США

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Глава МИД Китая заявил, что отношения КНР и США на самой низкой точке

«На самой низкой точке»: глава МИД Китая об отношениях с США

Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

Читайте нас в: Дзен Новости

Главной проблемой в китайско-американских контактах Цинь Ган назвал вопрос Тайваня.

Отношения Китая и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических контактов. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Отношения находятся на самой низкой точке. <…> Это не отвечает коренным интересам народов двух стран», — отметил глава МИД Китая.

Цинь Ган добавил, что такой уровень дипотношений КНР и США не соответствует и ожиданиям международного сообщества. Министр заверил, что Пекин привержен выстраиванию «стабильных, предсказуемых, конструктивных» контактов с Вашингтоном.

Главной проблемой в китайско-американских отношениях, связанной с самыми большими рисками, Цинь Ган назвал вопрос Тайваня. При этом министр подчеркнул, что речь в данном случае идет о коренных интересах Китая.

Отношения Пекина и Вашингтона резко ухудшились в начале августа 2022 года в связи с ситуацией вокруг Тайваня. Тогда США опрометчивым визитом экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси продемонстрировали поддержку властей острова, который Китай считает своей территорией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом.

+22° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.65
-0.31 91.63
0.66
После шторма всегда наступает штиль: китайский гороскоп на неделю с 19 по...

Последние новости

23:31
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
23:12
Глава Курской области сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
22:57
«На самой низкой точке»: глава МИД Китая об отношениях с США
22:45
Садальский сообщил об осквернении могилы актрисы Ирины Макаровой: «Огребут!»
22:19
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
22:07
Почему Билан восемь лет тщательно скрывал крестного сына?

Сейчас читают

«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме Татарстана, мать успела выйти
Не приходя в сознание: Кива раскрыл подробности смерти главы ГУР Украины Буданова
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео