«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 4 101 0

Брат Дианы Гурцкая Роберт опроверг слухи об отъезде певицы в Абхазию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Роберт Гурцкая опроверг информацию о том, что его сестру отправили на малую Родину, где за артисткой должны присматривать брат и сын.

В СМИ появилась информация о том, что народную артистку России Диану Гурцкая увезли в Абхазию. Ее родной брат и по совместительству продюсер Роберт Гурцкая опроверг эту информацию в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Глупость, глупость, вообще глупость. Она что сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?» — заявил Роберт Гурцкая.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Диана Гурцкая после трагической смерти мужа якобы впала в глубокую депрессию. И родственники предприняли попытки ей помочь, отправив артистку в Абхазию, где за ней должны присматривать брат и сын. Также упоминалось, что артистка не встает с кровати и не хочет никого видеть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, справится ли Диана Гурцкая с потерей мужа. Артистка всегда была образцом стойкости, но этот случай и вправду очень тяжелый. Певица перестала появляться на публике и давать комментарии прессе.

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