«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
Брат Дианы Гурцкая Роберт опроверг слухи об отъезде певицы в Абхазию
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Роберт Гурцкая опроверг информацию о том, что его сестру отправили на малую Родину, где за артисткой должны присматривать брат и сын.
В СМИ появилась информация о том, что народную артистку России Диану Гурцкая увезли в Абхазию. Ее родной брат и по совместительству продюсер Роберт Гурцкая опроверг эту информацию в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
«Глупость, глупость, вообще глупость. Она что сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?» — заявил Роберт Гурцкая.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Диана Гурцкая после трагической смерти мужа якобы впала в глубокую депрессию. И родственники предприняли попытки ей помочь, отправив артистку в Абхазию, где за ней должны присматривать брат и сын. Также упоминалось, что артистка не встает с кровати и не хочет никого видеть.
Ранее 5-tv.ru писал о том, справится ли Диана Гурцкая с потерей мужа. Артистка всегда была образцом стойкости, но этот случай и вправду очень тяжелый. Певица перестала появляться на публике и давать комментарии прессе.
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