«Мощная» военная промышленность: склады НАТО опустели из-за поставок оружия Киеву

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 78 0

Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели

«Мощная» военная промышленность: склады НАТО опустели из-за поставок оружия Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Oz Suguitan

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Тема:
Спецоперация

Какие страны теперь нуждаются в собственных боеприпасах?

Запасы оружия и боеприпасов опустели на складах НАТО после поставок их киевскому режиму. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на конференции в Берлине.

Он призвал восполнить запасы не только в Германии, но и в других странах — членах НАТО.

«Нам нужна более мощная военная промышленность», — добавил Столтенберг.

Между тем стало известно, что киевский режим с февраля прошлого года заплатил уже 800 миллионов долларов подрядчикам за вооружение, которое не было поставлено либо оказалось ветхой. Сегодня на Украине в ремонте находится 30% всего вооружения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению генсека НАТО, все страны хотят завершения украинского конфликта. Однако, по его словам, есть одно но.

Тема:
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