«Мощная» военная промышленность: склады НАТО опустели из-за поставок оружия Киеву
Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели
Фото: www.globallookpress.com / Oz Suguitan
Какие страны теперь нуждаются в собственных боеприпасах?
Запасы оружия и боеприпасов опустели на складах НАТО после поставок их киевскому режиму. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на конференции в Берлине.
Он призвал восполнить запасы не только в Германии, но и в других странах — членах НАТО.
«Нам нужна более мощная военная промышленность», — добавил Столтенберг.
Между тем стало известно, что киевский режим с февраля прошлого года заплатил уже 800 миллионов долларов подрядчикам за вооружение, которое не было поставлено либо оказалось ветхой. Сегодня на Украине в ремонте находится 30% всего вооружения.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению генсека НАТО, все страны хотят завершения украинского конфликта. Однако, по его словам, есть одно но.
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