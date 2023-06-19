«Все хотим»: Столтенберг выступил против заморозки конфликта на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО против заморозки конфликта на Украине
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christian Spicker
Почему НАТО в целом не желает идти к миру?
Все страны хотят завершения украинского конфликта, заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако, по его словам, есть одно но.
«Но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией», — заявил он.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, когда у Вооруженных сил Украины закончатся боевики, то тогда на их место придут поляки, а затем и немцы.
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