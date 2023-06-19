Шестилетняя девочка подорвалась на украинской мине под Волновахой
ВСУ дистанционно минируют мирные села, спуская боеприпасы на парашютах.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sun Ruibo; 5-tv.ru
ВСУ обстреляли людей, стоявших в очереди возле гуманитарного центра в Волновахе в ДНР. Ранены 20 человек, троих пострадавших — самых «тяжелых» — вертолетами эвакуировали в Донецк.
Местные власти заявили, что у них давно не было таких жестоких обстрелов. По городу ударили десятью ракетами из систем залпового огня западного образца.
Также, в Волновахском районе погибла шестилетняя девочка. В своем дворе она наступила на мину, которая была в траве. ВСУ дистанционно минируют мирные села, спуская боеприпасы на парашютах.
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