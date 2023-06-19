Не дали выйти на поле боя: ВСУ потерпели очередное фиаско в зоне СВО
Минобороны сообщило о пресечении попыток ВСУ перейти в контрнаступление
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
Все обозначенные объекты противника были поражены.
Российская армия не дала иностранной военной технике шанса даже выйти на поле боя. Высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесен групповой удар по стоянкам и ангарам — все обозначенные объекты были поражены.
Как сообщили в Минобороны, ВСУ предпринимают новые попытки перейти в наступление на южнодонецком и донецком направлениях, но все атаки захлебнулись. Как 23 наших бойца сдержали сотню морских пехотинцев ВСУ — репортаж корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.
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