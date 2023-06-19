На пропавшей при погружении к «Титанику» подлодке может быть рекордсмен Гиннесса

На пропавшем в районе обломков парохода «Титаник» в Атлантическом океане батискафе может находиться британский бизнесмен, исследователь и космический турист Хэмиш Хардинг. Накануне он сообщил в соцсети, что присоединился к экспедиции на затонувшее судно в качестве «специалиста по заданиям на подлодке».

Хардинг известен как обладатель трех мировых рекордов Гиннесса: в 2021 году он погрузился на двухместном батискафе в самую глубокую точку Марианской впадины и установил рекорд по наибольшему расстоянию, пройденному на полной глубине океана, и по наибольшему времени, проведенному на полной глубине океана.

В сообщении об экспедиции на «Титаник» Хардинг отметил, что кроме него в команде на подлодке есть «пара легендарных исследователей», которые с 1980 годов совершили более 30 погружений. Имен он не назвал.

Всего на борту пропавшего батискафа могут находиться пять человек. Об этом сообщила ВВС со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.

Известно, что организацией погружения занималась туристическая компания OceanGate Expedition. На ее сайте рекламируется семидневное путешествие стоимостью 250 тысяч долларов. Последняя запись об экспедиции на «Титаник» в Twitter-аккаунте компании датирована 16 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пропаже с радаров подводной лодки с туристами при погружении на 3800 метров к затонувшему кораблю «Титаник» в Атлантическом океане. Начата спасательная операция.