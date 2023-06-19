На пропавшей при погружении к «Титанику» подлодке может быть рекордсмен Гиннесса

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 80 0

Всего на борту батискафа, предположительно, находятся пять человек.

На пропавшей при погружении к «Титанику» подлодке может быть рекордсмен Гиннесса

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

Читайте нас в: Дзен Новости

На пропавшем в районе обломков парохода «Титаник» в Атлантическом океане батискафе может находиться британский бизнесмен, исследователь и космический турист Хэмиш Хардинг. Накануне он сообщил в соцсети, что присоединился к экспедиции на затонувшее судно в качестве «специалиста по заданиям на подлодке».

Хардинг известен как обладатель трех мировых рекордов Гиннесса: в 2021 году он погрузился на двухместном батискафе в самую глубокую точку Марианской впадины и установил рекорд по наибольшему расстоянию, пройденному на полной глубине океана, и по наибольшему времени, проведенному на полной глубине океана.

В сообщении об экспедиции на «Титаник» Хардинг отметил, что кроме него в команде на подлодке есть «пара легендарных исследователей», которые с 1980 годов совершили более 30 погружений. Имен он не назвал.

Всего на борту пропавшего батискафа могут находиться пять человек. Об этом сообщила ВВС со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.

Известно, что организацией погружения занималась туристическая компания OceanGate Expedition. На ее сайте рекламируется семидневное путешествие стоимостью 250 тысяч долларов. Последняя запись об экспедиции на «Титаник» в Twitter-аккаунте компании датирована 16 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пропаже с радаров подводной лодки с туристами при погружении на 3800 метров к затонувшему кораблю «Титаник» в Атлантическом океане. Начата спасательная операция.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.99
0.34 91.80
0.17
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

22:25
В Германии эвакуировали 25 тысяч человек из-за пожара в парке развлечений
22:14
Историческому музею передадут уникальные экспонаты, связанные с историей Крыма
22:02
Не дали выйти на поле боя: ВСУ потерпели очередное фиаско в зоне СВО
21:51
Есть одно «но»: почему Самойлова не решается рожать пятого ребенка от Джигана
21:37
На пропавшей при погружении к «Титанику» подлодке может быть рекордсмен Гиннесса
21:24
Ох, уж эти фанаты: певице Биби Рексе разбили лицо телефоном во время концерта

Сейчас читают

«Хочу умереть во сне»: 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна
Духи против? Что случилось с пропавшей подлодкой на пути к затонувшему «Титанику»
Онищенко о выведении в США насекомых-переносчиков ВИЧ и гепатита: «Инструмент экспансии»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео