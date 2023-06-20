Не сдали назад: экипаж Т-90 героически уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне СВО

В результате выполнения боевой задачи всех, кто был в танке, наградили орденами Мужества.

Пример невероятной целеустремленности продемонстрировал экипаж российского танка Т-90. Боевая машина не только успешно преодолела минное поле, но выдержала прямое попадание из гранатомета.

И даже после этого бойцы не остановились и не сдали назад, а продолжили движение вплоть до опорного пункта ВСУ, а потом уничтожили его. В результате выполнения боевой задачи всех, кто был в танке, наградили орденами Мужества. Вручение прошло прямо на передовой.