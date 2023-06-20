Украина продолжает терпеть поражение, не задумываясь об этом.

Киевский режим продолжает нести огромные потери в живой силе и технике. Так, за неделю Украина лишилась порядка 2,3 тысячи боевиков и иностранных наемников, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, самые большие потери наблюдаются на донецком направлении — более 1,5 тысячи террористов.

«Также нашими войсками уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, около 40 различных артиллерийских систем, из которых четыре — стоящих на вооружении стран НАТО», — добавил Марочко.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим с февраля прошлого года заплатил уже 800 миллионов долларов подрядчикам за вооружение, которое не было поставлено либо оказалось ветхим.