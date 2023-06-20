Пропавший без вести: на борту батискафа «Титан» находится один из самых богатых людей Пакистана

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 19 0

На борту пропавшего в Атлантике судна «Титан» находятся пакистанский бизнесмен с сыном

Пропавший без вести: на борту батискафа «Титан» находится один из самых богатых людей Пакистана

Фото: REUTERS / ABACA

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Всем пассажирам остается около двух дней «жизнеобеспечения».

Где-то в Атлантическом океане продолжаются поиски пропавшей субмарины, спускавшей людей к «Титанику». Найти судно — задача не из простых, сейчас спасатели начали гонку со временем поскольку в «Титане» воздуха осталось всего на 96 часов. На подводном аппарате находятся пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, пишет издание SKY News.

Известно, что миллиардер является одним из самых богатых людей Пакистана. Он входит в управление благотворительной организацией Prince’s Trust, которая основана королем Великобритании Карлом III.

«Мы очень благодарны за заботу, проявленную нашими коллегами и друзьями, и хотели бы попросить всех молиться за их безопасность», — сказано в сообщении.

Борт потерял связь с исследовательским судном примерно через час и 45 минут после погружения судна под воду в воскресенье утром. На субмарине также находятся президента и основателя американской компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша, французский акванавт Поля-Анри Наржоле и британский миллиардер Хэмиша Хардинга.

Сейчас спасатели предпринимают всевозможные меры по спасению экипажа судна. Проводится крупная поисково-спасательная операция под руководством береговой охраны США с участием военных самолетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на пропавшей при погружении к «Титанику» подлодке может быть рекордсмен Гиннесса.

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