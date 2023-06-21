Стальные монстры: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 37 0

Российские танкисты в круглосуточном режиме наносят поражение противнику.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

Военнослужащие по контракту ВВО завершили переподготовку боевыми стрельбами из танков Т-72Б3. В ходе выполнения боевых стрельб экипажи, применяя опыт специальной военной операции, поразили мишени, имитирующие танки и сопровождающую их легкобронированную технику с противотанковыми комплексами.

При этом прицельная стрельба из гладкоствольных пушек велась по появляющимся мишеням на дистанции до трех тысяч метров.

Также Минобороны показало, как танковые экипажи ЦВО уничтожили опорный пункт противника
на Красно-Лиманском направлении СВО.

Наводчики-операторы и командиры танков во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме наносят поражение противнику выстрелами из 125-мм орудий.

Для продвижения штурмовых отрядов в лесистой местности выполняют разминирование маршрута при помощи специальных колейных минных тралов.

Тема:
Спецоперация
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