Придется попотеть: Сибирь накрывает волна аномальной жары

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Аномальная жара придет в регионы Сибири

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Погода

И это на фоне заморозков в Центральной России.

Регионы России накрывают погодные аномалии. В центральных областях — Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской — в ближайшие ночи придут редчайшие для июня заморозки, температура упадет до минус двух градусов.

В Москве и Подмосковье до минусовых значений не дойдет, однако ночи также будут экстремально холодными. А вот север России, напротив, будет изнывать от высоких температур.

В Магаданской области, на Чукотке и в Якутии установится 30-градусная жара. В Хакасии, Тыве и Красноярском крае будет еще жарче.

В последнем уже ликвидируют последствия природного бедствия — на регион налетел ураган с ливнями и градом. Одного человека убило сорванной крышей. А в Омской области из-за штормового ветра больше 100 населенных пунктов остались без электричества.

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