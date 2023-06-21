Придется попотеть: Сибирь накрывает волна аномальной жары
Аномальная жара придет в регионы Сибири
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
И это на фоне заморозков в Центральной России.
Регионы России накрывают погодные аномалии. В центральных областях — Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской — в ближайшие ночи придут редчайшие для июня заморозки, температура упадет до минус двух градусов.
В Москве и Подмосковье до минусовых значений не дойдет, однако ночи также будут экстремально холодными. А вот север России, напротив, будет изнывать от высоких температур.
В Магаданской области, на Чукотке и в Якутии установится 30-градусная жара. В Хакасии, Тыве и Красноярском крае будет еще жарче.
В последнем уже ликвидируют последствия природного бедствия — на регион налетел ураган с ливнями и градом. Одного человека убило сорванной крышей. А в Омской области из-за штормового ветра больше 100 населенных пунктов остались без электричества.
- 21 июн
- Матч отбора на Евро-2024 приостановили из-за потопа на поле
- 21 июн
- В Гидрометцентре предупредили о заморозках в четырех регионах Центральной России
- 20 июн
- «Будем тонуть»: две месячные нормы осадков обрушились на Тобольск
- 20 июн
- Уже есть погибший: ураган обрушился на города Красноярского края
- 20 июн
- Река Белая начала исчезать в Краснодарском крае
- 20 июн
- В Москву в ближайшие дни придет бодрящий ночной холод
- 19 июн
- Затоплены автомобили: проливные дожди обрушились на Кавказ
- 19 июн
- В Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС
- 18 июн
- Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду в ближайшие дни
- 17 июн
- Это не шутки: почему тепловой удар летом очень опасен
Читайте также
37%
0.24 92.07
0.27
Нашли ошибку?