Все опасности сразу: какая погода ожидается в Москве в конце недели

Позднякова: сильный дождь, гроза и порывистый ветер обрушатся на Москву в пятницу
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Столицу снова накрывает непогодой.
Москву уже в ближайшую пятницу, 23 июня, ожидают ливень, гроза и порывистый ветер. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
По ее словам, она получила точный расчет гидродинамических моделей.
«В пятницу в Москве соберутся почти все летние погодные опасности: сильный дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Кстати, впервые с начала нынешнего лета», — написала Позднякова.
Также она добавила, что не стоит в эти дни выходить из дома без зонтика, а также помнить о том, что парковать машины возле деревьев и рекламных конструкций категорически нельзя.
К слову, до этого стало известно о том, что в ближайшие несколько ночей жителей некоторых регионов в Центральном Федеральном округе ожидают даже заморозки. Подобная погода не свойственна для конца июня.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Гидрометцентре предупредили о заморозках в четырех регионах Центральной России.
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