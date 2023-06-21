«Не быстро, а немедленно»: как будут строить новые корабли в России

Главком ВМФ Евменов: в России нужно немедленно строить новые корабли
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВМФ примет в свой состав уже в этом году 44 новых судна.
Специальная военная операция показала, что в России нужно немедленно строить корабли. Об этом заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, пишет РИА Новости.
«СВО показала, что строить корабли надо не быстро, а немедленно, и это уже делается», — говорит Евменов.
Так, по его словам, военно-морской флот России примет в этом году в свой состав 44 боевых корабля и судна обеспечения.
Военная спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ее главными целями президент страны Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса, подвергавшегося «геноциду и издевательствам» в течение восьми лет. Помимо этого Москва добивается и гарантии собственной безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия усилила свою мощь на море.
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