Путин заявил о планах форсировать производство беспилотников в РФ
Президент отметил важность оснащения российской армии всем необходимым.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин заявил о планах по форсированию массового производства беспилотников в России. На встрече с выпускниками высших военных учебных заведений он отметил, что важно обеспечить техникой все подразделения и батальоны.
«Продолжится совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка войсках беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях», — заявил Путин.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, наследники героев Великой Отечественной войны (ВОВ) стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.
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