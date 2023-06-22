Двойная диверсия? В Европе считают, что теракты на «Северных потоках» провели разные группы
Появились новые данные о подрывах газопроводов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru
Теракты на российских газопроводах «Северный поток-1» и «2», скорее всего, совершили две диверсионные группы. Возможно, из разных спецслужб или даже стран.
К такому выводу пришли эксперты Дании, Германии и Франции. Они провели совместное расследование на основе новых уникальных кадров с подводного беспилотника.
Расстояние между двумя местами подрыва — 80 километров. И если «Северный поток-1» был разрушен большим количеством взрывчатки, то «Норд-стрим-2» — маленьким кумулятивным зарядом.
По словам специалистов, после небольшого воздействия извне труба лопнула — из-за внутреннего давления газа.
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