Дороги ушли под воду: мощные ливни обрушились на Владивосток и Красноярск

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Ливни обрушились на Владивосток и Красноярск

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Погода

Автомобилистам посоветовали не парковать машины в местах, где может сойти грунт.

Владивосток уходит под воду — на город обрушился ливень, и на улицах начались подтопления. Не помогло даже то, что коммунальщики заранее открыли люки ливневок, чтобы вода быстрее уходила.

Водители мужественно преодолевают бурные потоки. Автомобилистам также посоветовали не парковать машины в местах, где может сойти грунт.

Затоплен сейчас и Красноярск — на город тоже обрушился ливень. Дороги ушли под воду, автомобили застревают в лужах. В час пик красноярцы встали в десятибалльных пробках.

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