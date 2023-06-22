Дороги ушли под воду: мощные ливни обрушились на Владивосток и Красноярск
Ливни обрушились на Владивосток и Красноярск
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Автомобилистам посоветовали не парковать машины в местах, где может сойти грунт.
Владивосток уходит под воду — на город обрушился ливень, и на улицах начались подтопления. Не помогло даже то, что коммунальщики заранее открыли люки ливневок, чтобы вода быстрее уходила.
Водители мужественно преодолевают бурные потоки. Автомобилистам также посоветовали не парковать машины в местах, где может сойти грунт.
Затоплен сейчас и Красноярск — на город тоже обрушился ливень. Дороги ушли под воду, автомобили застревают в лужах. В час пик красноярцы встали в десятибалльных пробках.
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