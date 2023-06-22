Дороги ушли под воду: мощные ливни обрушились на Владивосток и Красноярск

Автомобилистам посоветовали не парковать машины в местах, где может сойти грунт.

Владивосток уходит под воду — на город обрушился ливень, и на улицах начались подтопления. Не помогло даже то, что коммунальщики заранее открыли люки ливневок, чтобы вода быстрее уходила.

Водители мужественно преодолевают бурные потоки. Автомобилистам также посоветовали не парковать машины в местах, где может сойти грунт.

Затоплен сейчас и Красноярск — на город тоже обрушился ливень. Дороги ушли под воду, автомобили застревают в лужах. В час пик красноярцы встали в десятибалльных пробках.