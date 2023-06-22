Они готовы: в России растет число желающих поступить на службу по контракту

При этом каждый кандидат имеет возможность выбрать военную специальность по душе.

В России растет число желающих поступить на службу по контракту. Сменить гражданскую одежду на военную форму готовы сотни добровольцев по всей стране.

Обратиться в пункт отбора можно в любой удобный день. При этом каждый кандидат имеет возможность выбрать военную специальность по душе — в этом убедился корреспондент «Известий» Роман Польшаков.