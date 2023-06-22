Они готовы: в России растет число желающих поступить на службу по контракту
В России растет число желающих поступить на службу по контракту
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru
При этом каждый кандидат имеет возможность выбрать военную специальность по душе.
В России растет число желающих поступить на службу по контракту. Сменить гражданскую одежду на военную форму готовы сотни добровольцев по всей стране.
Обратиться в пункт отбора можно в любой удобный день. При этом каждый кандидат имеет возможность выбрать военную специальность по душе — в этом убедился корреспондент «Известий» Роман Польшаков.
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