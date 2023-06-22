Кислород на исходе: могут ли сойти с ума люди на борту батискафа «Титан»

Каково это — осознавать, что через несколько часов ты, возможно, задохнешься? Как ведет себя человек в ожидании смерти?

Во всем мире люди ждут благополучной развязки истории про батискаф «Титан», который пропал с радаров на пути к обломкам затонувшего «Титаника». Но с каждым часом шансов на спасение становится меньше. Определенно, это понимают и люди на борту. Может ли человек преодолеть подобное потрясение? Выдержит ли психика? Думают ли они, что уже находятся на пороге смерти? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил психолог Андрей Зберовский.

Эксперт предположил, что с учетом опыта членов экспедиции, вполне вероятно, никто не сходит с ума. Бывалые путешественники и исследователи отличаются большой выдержкой, так что есть шанс, что они в штатном режиме решают проблемы и действуют наиболее рациональным из возможных способов, ожидая помощи. Но если человек допускает мысль о близости смерти, это может привести к деформации психики, так как стресс окажется сильнее здравого смысла.

«Борьба с уже таким посттравматическим стрессовым расстройством, с этим ЧП для психики, каждым человеком будет осуществляться глубоко самостоятельно. Кто-то сумеет компенсировать эту травму какими-то успехами в своей жизни… Будет гордиться собой до конца дней и чувствовать себя героем», — сказал психолог.

Нельзя исключать, что в момент повышенной тревоги участники экспедиции — один, два или все, могут, как говорят, сломаться. И потом, когда выберутся на сушу, они заживут иначе. Будут наслаждаться тем, что у них есть, благодарить бога, избегать рисков в дальнейшем и вести образ жизни гедониста, не желающего упускать очередное удовольствие. Выход из ситуации и сама траектория психологической адаптации зависят от каждого отдельного и его выбора.

«Если у человека психика неустойчивая, это может вызвать и психоз… Это может создать мощную провоцирующую ситуацию, если у него пограничное, биполярное или депрессивное расстройство. Это может привести к психозу, серьезному нервному срыву», — заметил Зберовский и подчеркнул — он надеется, что в этой капсуле нет случайных людей, и все готовы к своему испытанию.

Как известно, на «Титане» ограниченный запас воздуха. Пока спасатели ищут батискаф, его пять пассажиров расходуют кислород, вскоре его будет не хватать. Нехватка кислорода сильно влияет на психологическое состояние. Человек, который несколько часов пробыл в режиме кислородного голодания, может не справиться с эмоциями. Нехватка воздуха провоцирует психические отклонения, различные аномалии поведения, психозы в плоть до шизофренического бреда.

Известно, что глубоководный аппарат «Титан», доставляющий туристов к обломкам «Титаника», принадлежит компании OceanGate. На борту 59-летний британский бизнесмен и путешественник Хэмиш Хардинг, один из самых богатейших пакистанцев 48-летний миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман., а также пилот и гид. Ранее 5-tv.ru выяснял, какие шансы выжить есть у пассажиров батискафа.