Драма «Титана» в обломках «Титаника»: какие шансы выжить у пассажиров пропавшего батискафа

Поиски подлодки с туристами в акватории легендарного затонувшего судна не прекращаются, однако надежда найти экипаж живым с каждой минутой угасает.

Спасатели продолжают вести поиски пропавшего батискафа в акватории Атлантического океана — там, где более ста лет назад затонул пассажирский лайнер «Титаник».

Пять любопытных туристов хотели воочию увидеть останки легендарного судна, но во время погружения связь с подлодкой «Титан» прервалась, а найти субмарину, опустившуюся на глубину примерно трех километров, пока не удается.

Времени на спасение остается все меньше. Ситуация осложняется тем, что на подлодке подходят к концу запасы кислорода, рассчитанные на 96 часов. По словам специалистов, последняя надежда отыскать команду живой исчезнет утром 22 июня. Однако поступают сообщения, что шансы на благоприятный исход все еще есть.

Что произошло в зоне крушения «Титаника» 18 июня 2023

Подводный аппарат «Титан» с тремя туристами на борту начала погружение к затонувшему «Титанику» воскресным утром 18 июня. Однако уже через 1 час и 45 минут связь с подлодкой пропала. Последняя локация, в которой удалось зафиксировать батискаф, находится в 1450 километрах от берега США и 700 км от канадского острова Мэн, откуда стартовал экипаж.

www.globallookpress.com / Yannick Tylle

Представитель ВМФ двух стран сразу начали поиски судна, но сделать это в столь отдаленной от побережья точке оказалось довольно сложно. С помощью высокотехнологичного оборудования береговая охрана прочесывают океанское дно, а авиация совершает полеты над океаном в надежде, что экипажу удалось подняться на поверхность воды или хотя бы в зону прохождения сигнала. В спасении туристов принимают участие и гражданские суда.

Известно, что глубоководный аппарат «Титан», доставляющих туристов к обломкам «Титаника» принадлежит компании OceanGate. Помимо туристических целей, субмарину использовали для осмотра морского дна, поэтому путешественникам открывалась уникальная возможность осмотреть все уцелевшие детали затонувшего корабля, увидеть морских обитателей а также сделать незабываемые снимки.

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Как утверждают в компании, «Титан» оборудован по последнему слову техники. Однако экипаж заранее предупредили, что подобное путешествие довольно опасно. Туристов даже попросили подписать документ о согласии на путешествие. Уже на первой странице договора было три раза указано, что погружение несет смертельную опасность, а клиенты отказываются от всех претензий, если путешествие приведет к физическим травмам, эмоциональным потрясениям или смерти.

Кто находится на борту батискафа

На борту батискафа собрались любители экстремальных путешествий, страстно интересующиеся историей гибели «Титаника». В подлодке находятся пять человек: пилот, трое туристов и гид.

Хэмиш Хардинг, находившийся на борту исчезнувшего батискафа. www.globallookpress.com / IMAGO R4924_italyphotopress

Среди тех, кому не терпелось взглянуть на останки «Титаника», были 59-летний британский бизнесмен и путешественник Хэмиш Хардинг, один из самых состоятельных лиц Пакистана 48-летний миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Компания-организатор этого экстремального развлечения заявила, что на борту находится ее генеральный директор Стонк Раш. После выяснилось имя последнего участника экспедиции — пилота субмарины. Им оказался бывший французский военный водолаз и исследователь «Титаника» Поль-Анри Наржоле.

Поначалу это путешествие казалось команде забавным приключением и приобщением к мистической истории. Организация, которой управляет Хардинг, 18 июня заявило, что батискаф успешно погрузился. Никто не подозревал, чем это обернется.

Что могло случиться с людьми на борту батискафа и найдут ли команду живой

Существует множество версий, которые описывают возможные версии случившегося.

Сбой в работе. Самые распространенные — это, конечно, варианты, что на судне произошел технический сбой. Такое вполне вероятно, так как аппарат не был сертифицирован и являлся экспериментальным. Как высказался гидронавт-исследователь СССР, писатель и океанолог Анатолий Таврический, такое вполне могло случиться из-за замыкания или возгорания на борту.

Фотография, опубликованная Хэмишем Хардингом за день до отправления экспедиции. www.globallookpress.com / IMAGO/R4924_italyphotopress

В таком случае субмарина, как утверждают моряки, должна был сбросить балласт и подняться наверх, где ее было бы легко обнаружить спасателям.

Затопление. По более трагическому сценарию, как утверждают эксперты, на борту батискафа вскоре после погружения произошла разгерметизация, и вода начала поступать внутрь. При таком раскладе он должен уже находиться на океанском дне. Поднять затонувшее судно будет довольно сложно, особенно если оно окажется на глубине более 2000 метров, так как довольно мало аппаратов способно погрузиться на такую глубину.

В любом случае команда должна была сохранять самообладание и как можно реже расходовать кислород. При его нехватке, по словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, обостряются имеющиеся заболевания, повышается артериальное давление, что приводит организм в стрессовое состояние. При истощении запасов кислорода и увеличении количества углекислого газа, человек начинает постепенно терять сознание. Появляется сонливость и слабость. Организм засыпает и впадает в кому.

Застревание в обломках. Третья версия гласит, что с корпусом батискафа все было в порядке до того момента, пока экипаж не добрался до места назначения. Исследователи морского дна утверждают, что затонувший «Титаник» — неудачное место для путешествий, так как рельеф этого района полон опасностей. Подлодка могла слишком близко подплыть к обломкам и застрять между сохранившимися частями корпуса. Высказывались предположения, что аппарат обладает слабой маневренностью и не сможет самостоятельно выбраться. А из-за отсутствия связи субмарина так же не способна подать сигнал о бедствии.

Тем не менее шансы на благополучный исход сохраняются. Так, 21 июня появились сообщения, что канадский самолет-разведчик, участвующий в поиске, обнаружил подводные шумы в районе поиска. Возможно, это обратный сигнал от команды, участвующей в опасной экспедиции.

Что случилось с «Титаником»

Пассажирский лайнер «Титаник» затонул в водах Атлантического океана в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Пароход получил пробоины корпуса в результате столкновения с айсбергом во время своего первого и единственного рейса из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США).

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Из 1317 пассажиров и 908 членов экипажа выжить удалось только 712 человекам.

Обломки крупнейшего судна в мировой истории начала XX века лежат на глубине 3750 метров. С 1985 года исследователи неоднократно совершали экспедиции на дно Атлантики. Им удалось поднять около пяти тысяч артефактов, включая личные вещи пассажиров и части корабля. Поднять пароход полностью не представляется возможным ввиду его ветхого состояния — за сотню лет фрагменты покрылись ржавчиной и налетом от продуктов жизнедеятельности морских организмов.

Однако интерес к «Титанику» в массовой культуре не угасает. Так, в 2020 году американский бизнесмен предложил любителям острых ощущений новый туристический маршрут: опуститься на подводной лодке на глубину почти 4 километров и вживую посмотреть на затонувшее судно.

А в мае 2022 среди обломков корабля удалось найти ожерелье с зубом мегалодона (самая крупная из когда-либо существовавших на Земле рыб). Сделать такое открытие удалось благодаря современным технологиям: подводные аппараты провели под толщею воды свыше 200 часов и сделали 700 тысяч снимков для 3D-реконструкции лайнера.