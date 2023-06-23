ВСУ обстреляли ракетами Stоrm Shаdоw Геническ в Херсонской области

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Сальдо: ВСУ обстреляли ракетами Stоrm Shаdоw Геническ и Скадовск в Херсонской области

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

ВСУ атаковали жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Геническ в Херсонской области из ракет Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«В окрестностях города прозвучало несколько взрывов, над окраиной Геническа поднимается черный дым», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что ВСУ обстреляли жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска, предварительно, четырьмя британскими ракетами Storm Shadow. Это произошло около 14:00 по московскому времени.

До этого боевики ВСУ обстреляли Чонгарский мост примерно в пять часов утра 22 июня. Глава Херсонской области ранее говорил, что для этого были использованы дальнобойные ракеты Storm Shadow британского производства.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как следователи изъяли элементы ударившей по Чонгарскому мосту ракеты.

Тема:
Спецоперация
23 июн
ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения вооружения ВСУ
23 июн
«Абсолютно необходимо»: Моди предложил способ решения конфликта на Украине
23 июн
В Минобороны сообщили о поражении 93 позиций ВСУ в 102 районах в зоне СВО
23 июн
Задание выполнено: снайперы ВС РФ под огнем артиллерии атаковали ВСУ
23 июн
Песков о западном оружии у границ Израиля: «Угроза мировой безопасности»
23 июн
Российские бойцы разоблачили ложь об успехе ВСУ на запорожском направлении
23 июн
Нарышкин рассказал о плане Киева «задушить Донбасс» в карательных целях
23 июн
Нарышкин назвал заблуждением мысли Запада о «сокрушении России силой оружия»
23 июн
ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Россию
23 июн
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и затем САУ Krab при артдуэли
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

16:50
Песков про заявление Обамы о желании Крыма вернуться в РФ: «Рациональные зерна»
16:44
«Начинает разлагаться»: чем опасны «уколы красоты» из тканей умерших людей
16:42
Предсказавшая трагедию на «Титане» таролог заявила, что люди погибли в нем неслучайно
16:35
«Увидел — беги»: как уберечь ребенка от педофила
16:22
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину превысил 78%
16:13
Последнее лето: трехлетний ребенок утонул в бочке с водой под Иркутском

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Смерть «Титана»: как произошла трагедия на пути к обломкам «Титаника»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео