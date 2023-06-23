ВСУ обстреляли ракетами Stоrm Shаdоw Геническ в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли ракетами Stоrm Shаdоw Геническ и Скадовск в Херсонской области
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
ВСУ атаковали жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Геническ в Херсонской области из ракет Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«В окрестностях города прозвучало несколько взрывов, над окраиной Геническа поднимается черный дым», — говорится в сообщении.
Также известно о том, что ВСУ обстреляли жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска, предварительно, четырьмя британскими ракетами Storm Shadow. Это произошло около 14:00 по московскому времени.
До этого боевики ВСУ обстреляли Чонгарский мост примерно в пять часов утра 22 июня. Глава Херсонской области ранее говорил, что для этого были использованы дальнобойные ракеты Storm Shadow британского производства.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как следователи изъяли элементы ударившей по Чонгарскому мосту ракеты.
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