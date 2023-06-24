Боевики ВСУ оказались разочарованы из-за несбывшихся ожиданий от контрнаступления

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Игорь Рязов
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Times: боевики ВСУ чувствуют разочарование из-за ожиданий от контрнаступления

Боевики ВСУ оказались разочарованы из-за несбывшихся ожиданий от контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Украинцы и западный мир напрасно представляли себе новый этап противостояния с ВС РФ в виде праздника, посетовал один из националистов.

В рядах боевиков ВСУ распространилось чувство сильного разочарования из-за возложенных на них ожиданий от контрнаступления. Об этом сообщила британская газета Times со ссылкой на одного из националистов.

«Мы злимся. Люди, которые ничего не знали о происходящем, говорили о контрнаступлении — слове, которое мы даже не используем между собой, — как о Рождестве, своего рода празднике <…> При этом они ничего не знали о трудностях, с которыми мы столкнемся в борьбе с русскими, и о цене, которую нам придется заплатить», — заявил один из боевиков по имени Ильяр, прикрепленный к команде управления беспилотниками.

По словам националиста, его и других украинских боевиков «злит», что в обществе сразу же распространились упаднические настроения, как только появились видео с уничтоженными танками Leopard и боевыми машинами пехоты Bradley.

Широко анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ началось 4 июня сразу на нескольких направлениях. Основной удар пришелся на запорожский участок фронта, куда бросили в бой украинские бригады, подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной бронетехникой.

За прошедшие с тех пор три недели ВСУ нигде не удалось добиться заметного успеха, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. Украинские боевики понесли большие потери: как среди личного состава, так и среди западной бронетехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому скоро придется признать провал контрнаступления.

Тема:
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