Путин: Россия столкнулась с предательством и изменой стране

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Игорь Рязов
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Глава государства подчеркнул, что сейчас решается судьба российского народа.

Путин: Россия столкнулась с предательством и изменой стране

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась с предательством и изменой стране. Об этом он сообщил во время обращения к россиянам.

«Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий», — сказал российский лидер.

Путин заверил, что власти России не дадут этому повториться, защитят и российский народ, и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства.

«А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы „Вагнер“ — герои, которые освобождали Соледар и Артемовск», — отметил президент.

Обращение Владимира Путина связано с тем, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Перед этим он обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по своим тыловым подразделениям. В российском оборонном ведомстве назвали слова Пригожина ложью и провокацией. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Позже в Минобороны призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовать в вооруженном мятеже и начать сотрудничать.

Как сообщал 5-tv.ru, глава государства также призвал российский народ к единству. По его словам, сейчас решается судьба всей страны.

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