Политолог Асафов: Сейчас необходимо поддержать президента и армию

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 14 0

Действия Евгения Пригожина полностью играет на руку Киевскому режиму, который уже начинает оказывает ему осторожную поддержку.

Политолог Асафов: Сейчас необходимо поддержать президента и армию

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев, RIA_Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Предательство государства, его интересов и народа недопустимо, а все личные обиды необходимо отложить до окончания специальной военной операции (СВО). Эту позицию в обращении президента России Владимира Путина назвал самой важной политолог Александр Асафов в разговоре с 5-tv.ru.

«Существует у нас традиция трактовать слова президента в поисках какого-то двойного тройного смысла, каких-то значений между строк. Но мне кажется, президент достаточно четко и ясно сказал, что основные выгодоприобретатели в нынешней ситуации, связанной с попыткой вооруженного мятежа, находятся на западе и в Киеве. Да и поэтому однозначно президент призывает всех сплотиться для предотвращения внутренних и внешних угроз», — подчеркнул Асафов.

Так же политолог отметил, что все наши слабости будут использованы для действий врага с целью разрушения России и ее государственности, поэтому сплоченность нации вокруг верховного главнокомандующего сейчас первостепенно.

«Напомню, что на официальном уровне Киевский режим не предлагает нам лучшей жизни, не заботится о нашей безопасности, здоровье, богатстве и так далее. Он прямо призывает уничтожать нас как можно больше. Поэтому то, что Киевский режим солидарен да и высказывает пока осторожную поддержку попытке мятежа наглядно показывает, куда это все может привести, поэтому нужно поддержать президента, необходимо поддержать армию, сохранять спокойствие. Вот и собственно в этом смысле не заниматься, в том числе и паникой», — добавил эксперт.

Асафов отметил, что в обращении российского лидера четко сказано — все необходимые распоряжения и приказы для урегулирования ситуации в старен отданы и те, кто виновен, ответят перед законом и народом.

По последним данным, в ряде регионов России введено особое положение. В частности, в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Меры были приняты на фоне заявлений основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина накануне 23 июня, где он обвинил руководство Минобороны РФ в нанесении удара по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку военного мятежа. Факт нанесения ударов по "вагнеровцам" в российском оборонном ведомстве опровергли и назвали происходящее провокацией. 

Позднее в отношении Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело, за которое ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Бойцов ЧВК "Вагнер" призвали не присоединяться к преступным приказам Евгения Пригожина и поспособствовать его задержанию. К утру 24 июня с таким же призывом выступили и в Минобороны, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество. 

Несколько часов назад с официальным видеообращением выступил президент России Владимир Путин, который назвал действия Пригожина и подконтрольного ему ЧВК "Вагнер" отступничеством и предательством. Глава государства подчеркнул, что "это удар в спину нашей старне и нашему народу". 

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