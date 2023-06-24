Политолог Шаповалов призвал бойцов «Вагнера» вспомнить, что они защищали Родину

ЧВК «Вагнер» должны отказаться от поддержки Евгения Пригожина и вспомнить, что они защищали Родину, а сейчас фактически предают свою страну. Такое мнение в разговоре с 5-tv.ru высказал политолог Владимир Шаповалов.

«Президент страны Владимир Владимирович Путин выступил по поводу действий Пригожина. Он охарактеризовал данную ситуацию как мятеж — это абсолютно верная оценка. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время вся страна, напрягая все свои силы борется против запада, против врага в рамках специальной военной операции и любые действия, которые порождают раскол в обществе, конфликт являются предательством страны и служат исключительно в интересах Запада и их киевских сателлитов. Эти действия ослабляют Россию», — подчеркнул политолог.

Шаповалов добавил, что действия бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным порождены непомерными личными амбициями, а реакция на них будет быстрой и жесткой. По его словам, они преступники, которые получат соответствующее и адекватное наказание.

Обращение президента России Владимира Путина

Заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились в социальных сетях накануне вечером 23 июня. В них он обвинил Минобороны России в якобы ударе по тыловым позициям его подразделений, после чего предпринял попытку военного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли нанесение удара, назвав заявления Пригожина провокацией.

На основании происходящих событий управление ФСБ РФ возбудило в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Спецслужбы России обратились к бойцам ЧВК не присоединяться к преступным приказам и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Так же с заявлением выступил НАК, в котором призвал прекратить противоправные действия. В Минобороны РФ гарантировали безопасность всем бойцам «Вагнера» в обмен на сотрудничество.

В утреннем обращении Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась с предательством и изменой стране и что сейчас решается судьба российского народа.