Политолог Шаповалов призвал бойцов «Вагнера» вспомнить, что они защищали Родину

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 517 0

Эксперт подчеркнул, что порождающие раскол в обществе действия ЧВК являются предательством страны и служат исключительно в интересах Запада и их киевских стеллитов.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Режим КТО в Москве и Подмосковье Обращение президента РФ Владимира Путина Мятеж ЧВК Вагнер

ЧВК «Вагнер» должны отказаться от поддержки Евгения Пригожина и вспомнить, что они защищали Родину, а сейчас фактически предают свою страну. Такое мнение в разговоре с 5-tv.ru высказал политолог Владимир Шаповалов.

«Президент страны Владимир Владимирович Путин выступил по поводу действий Пригожина. Он охарактеризовал данную ситуацию как мятеж — это абсолютно верная оценка. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время вся страна, напрягая все свои силы борется против запада, против врага в рамках специальной военной операции и любые действия, которые порождают раскол в обществе, конфликт являются предательством страны и служат исключительно в интересах Запада и их киевских сателлитов. Эти действия ослабляют Россию», — подчеркнул политолог.

Шаповалов добавил, что действия бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным порождены непомерными личными амбициями, а реакция на них будет быстрой и жесткой. По его словам, они преступники, которые получат соответствующее и адекватное наказание.

Обращение президента России Владимира Путина

Заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились в социальных сетях накануне вечером 23 июня. В них он обвинил Минобороны России в якобы ударе по тыловым позициям его подразделений, после чего предпринял попытку военного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли нанесение удара, назвав заявления Пригожина провокацией.

На основании происходящих событий управление ФСБ РФ возбудило в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Спецслужбы России обратились к бойцам ЧВК не присоединяться к преступным приказам и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Так же с заявлением выступил НАК, в котором призвал прекратить противоправные действия. В Минобороны РФ гарантировали безопасность всем бойцам «Вагнера» в обмен на сотрудничество.

В утреннем обращении Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась с предательством и изменой стране и что сейчас решается судьба российского народа.

Тема:
Режим КТО в Москве и Подмосковье
24 июн
Хлопок произошел у штаба ЮВО в Ростове
24 июн
Политолог Баширов: бойцы ЧВК «Вагнер» должны четко подумать над своим выбором
24 июн
Движение по Москве-реке временно приостановлено
24 июн
В Воронежской области сообщили о проведении оперативных действий
24 июн
Путин и Токаев провели телефонный разговор о ситуации в России
24 июн
«Бунт будет подавлен»: Турчак о ситуации с ЧВК «Вагнер» в России
24 июн
Патриарх Кирилл призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против собратьев
24 июн
Политолог Асафов: Сейчас необходимо поддержать президента и армию
24 июн
В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона
24 июн
Глава Чечни Кадыров призвал подавить военный мятеж
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:20
Движение транспорта по центральной улице Ростова-на-Дону возобновлено
14:15
Названа неожиданная причина, почему Зеленский «тронулся умом»
14:14
ВКС РФ нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ
14:08
Академик Инзарцев: корпус батискафа «Титан» разорвало из-за микротрещин
13:57
Хлопок произошел у штаба ЮВО в Ростове
13:56
Собянин призвал москвичей доверять только официальной информации

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Силовики замечены по предполагаемому адресу проживания Пригожина
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео