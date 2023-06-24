Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей доверять только официальной информации. Он отметил, что многие сообщения в сети и СМИ сегодня могут не соответствовать действительности. В частности, недостоверными являются данные о полном перекрытии въездов и выездов из города.

«Эта информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник призвал жителей Москвы и приезжих сохранять спокойствие.

«Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества», — добавил Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.