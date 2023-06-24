«Останьтесь героями»: глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Цыденков недоумевает — кого собрались штурмовать те, кто должен защищать Родину?

Глава Бурятии Алексей Цыденков записал видеообращение к бойцам ЧВК «Вагнер», поддержавшим вооруженный мятеж. В своей речи, опубликованной в личном Telegram-калане он заявил, что сила России в единстве.

«Мы один народ, у нас одна Родина и один враг. И это правильно. Так и должно быть, только в единстве наша сила», — прокомментировал Цыденков.

Он напомнил, против чего сражаются российские силы. Про его словам, враг страны действительно коварен, он оттачивал искусство ведения войны, обмана и интриг, разжигал, так называемые, цветные революции, стравливал населения разных стан. По его словам, сердца жителей регионов сегодня одинаково болят за всех военнослужащих, будь то ЧВК «Вагнер» или ВС РФ, ведь это один народ.

«Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием. Мы сильные только вместе», — заявил глава республики.

Цыденков недоумевает — кого собрались штурмовать сотрудники ЧВК? По его мнению, идти на своих же братьев нецелесообразно. Он призвал задуматься об этом участников мятежа.

Накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, якобы Минобороны РФ нанесло удар по его подразделениям и призвал к вооруженному мятежу. В оборонном министерстве его слова опровергли. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина и призвала бойцов не прислушиваться к его преступным командам.

Глава государства Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к нации. Он пообещал россиянам сделать все возможное, чтобы отстоять страну. Вооруженные силы РФ и другие ответственные органы получили приказы. Меры антитеррористического характера были введены в Москве, Московской области и ряде других регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле рассказали о местонахождении Путина.