Автобусное сообщение с Липецкой областью временно ограничено

Добраться до региона с помощью общественного транспорта не получится из Москвы и Тулы.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Власти Липецкой области сообщили о временном ограничении автобусного сообщения с Москвой и Тулой. Информация об этом появилась на сайте агентства ТАСС.
Пресс-служба правительства Липецкой области со ссылкой на компании-перевозчики сообщила, что обслуживание данных направлений будут приостановлено. Когда перевозчики возобновят рейсы, не уточняется.
«Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено», — указано в материале.
Жителям регионов придется скорректировать свои маршруты или задуматься о выборе другого вида транспорта. Также стало известно, что автобусные рейсы из Липецка в Воронеж были отменены.
Ранее в городской администрации Ростова-на-Дону сообщили о возобновлении движения транспорта по центральной улице. Общественные средства передвижения вернулись к прежним схемам поездок.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Симферопольском шоссе перекрыли мост через реку Оку.
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