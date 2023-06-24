Автобусное сообщение с Липецкой областью временно ограничено

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Добраться до региона с помощью общественного транспорта не получится из Москвы и Тулы.

Автобусное сообщение с Липецкой областью временно ограничено

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Власти Липецкой области сообщили о временном ограничении автобусного сообщения с Москвой и Тулой. Информация об этом появилась на сайте агентства ТАСС.

Пресс-служба правительства Липецкой области со ссылкой на компании-перевозчики сообщила, что обслуживание данных направлений будут приостановлено. Когда перевозчики возобновят рейсы, не уточняется.

«Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено», — указано в материале.

Жителям регионов придется скорректировать свои маршруты или задуматься о выборе другого вида транспорта. Также стало известно, что автобусные рейсы из Липецка в Воронеж были отменены.

Ранее в городской администрации Ростова-на-Дону сообщили о возобновлении движения транспорта по центральной улице. Общественные средства передвижения вернулись к прежним схемам поездок.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Симферопольском шоссе перекрыли мост через реку Оку.

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