Напоминает о себе: Пентагон зафиксировал взрыв возле места, где пропал батискаф

Информация о возможном взрыве была передана спасательной команде, которая продолжает заниматься поисками судна.

Сверхсекретная система акустического обнаружения военно-морских сил США услышала взрыв батискафа «Титан» после его исчезновения в Атлантическом океане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американском флоте.

Военно-морские силы Америки провели анализ акустических данных и заметили аномалию которая соответствует имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где погружался подводный аппарат.

Изначально к этой информации отнеслись как в предварительной, но в скором времени данные передали спасательной команде.

На днях были обнаружены обломки неизвестного аппарата в районе поисков «Титана».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корпус батискафа «Титан» разорвало из-за микротрещин.