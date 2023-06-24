Напоминает о себе: Пентагон зафиксировал взрыв возле места, где пропал батискаф

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Аделина Ким
Аделина Ким 127 0

Wall Street Journal пишет, что в США зафиксировали взрыв батискафа «Титан»

Напоминает о себе: Пентагон зафиксировал взрыв возле места, где пропал батискаф

Фото: Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS

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Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Информация о возможном взрыве была передана спасательной команде, которая продолжает заниматься поисками судна.

Сверхсекретная система акустического обнаружения военно-морских сил США услышала взрыв батискафа «Титан» после его исчезновения в Атлантическом океане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американском флоте.

Военно-морские силы Америки провели анализ акустических данных и заметили аномалию которая соответствует имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где погружался подводный аппарат.

Изначально к этой информации отнеслись как в предварительной, но в скором времени данные передали спасательной команде.

На днях были обнаружены обломки неизвестного аппарата в районе поисков «Титана».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корпус батискафа «Титан» разорвало из-за микротрещин.

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