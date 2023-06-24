В Госдуме заявили о единогласной поддержке Путина всеми фракциями

Только в единстве можно выполнить все поставленные задачи, уверены представители нижней палаты Федерального собрания.

Все фракции Государственной думы РФ поддержали действия президента России Владимира Путина. Об этом сообщает депутат Госдумы Владимир Шаманов.

По его словам, депутатский корпус в полном единстве будет принимать любые меры, чтобы никаких дальнейших событий не произошло.

Также он призвал сотрудников ВЧК «Вагнер» остановиться и указал на то, что только в единстве можно достичь стоящие задачи и добиться задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

«Сегодня России, как никогда, нужна консолидированность общества. Нам нужна победа. И мы должны быть в единстве», — заключил Шаманов.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Союз ветеранов Афганистана поддержал решение Путина дать отпор ЧВК «Вагнер».