РКК перевел работу психологической поддержки в круглосуточный режим

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 395 0

За помощью можно обратиться онлайн, по телефону или лично.

РКК перевел работу психологической поддержки в круглосуточный режим

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина

Российский красный крест (РКК) перевел работу психологической поддержки по горячей линии в круглосуточный режим. Об этом сообщает председатель организации Павел Савчук.

По его словам, помощь можно получить на горячей линии по телефону 8-800-250-18-59.

«Также она работает в чат-ботах в Telegram и ВК с 9.00 до 21.00 ежедневно и по личному обращению в региональные отделения РКК», — говорится в сообщении.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как быть всегда в ресурсе и избежать выгорания.

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