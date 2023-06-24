Политолог Светов: Военный мятеж должен быть подавлен

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Светлана Шевченко
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В ситуации вооруженного конфликта с Украиной и НАТО выступление Евгение Пригожина и ЧВК «Вагнер» не может расцениваться иначе как предательство

Фото, видео: TASS_Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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Мятеж ЧВК Вагнер Режим КТО в Москве и Подмосковье Обращение президента РФ Владимира Путина

Реакция со стороны государства на фоне происходящих событий может быть только однозначной — мятеж должен быть подавлен, что собственно и было заявлено в ходе обращения президента России Владимира Путина. Объяснил свою позицию в ходе беседы с 5-tv.ru политолог Юрий Светов.

«Вероятно организаторы мятежа ЧВК „Вагнер“ и их руководитель Евгений Пригожин, они трактовали свои заявления и выступления иначе. Им казалось, что они борцы за восстановление справедливости или чего-то подобного. Но в ситуации вооруженного конфликта с Украиной и НАТО. Их выступление не может расцениваться иначе как предательство, как удар в спину как мятеж», — подчеркнул Светов.

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Он добавил, что ассоциации, к которым обратился Владимир Путин в ходе своего обращения к нации, в частности, весна 1917 года, вполне обоснованы. Действия руководства ЧВК «Вагнер» в период всеобщей мобилизации страны на победу можно расценивать только как предательство.

«Удастся это сделать в результате договоренности, убедить бойцов ЧВК „Вагнер“ одуматься и не предпринимать никаких действий против вооруженных сил страны это одно. Если это убеждение не получится, то вероятно надо прибегать к силе», — резюмировал Юрий Светов.

Ранее на фоне призывов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к россиянам обратился Владимир Путин. Президент подчеркнул, что сейчас наша страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и любые разногласия внутри государства играют на руку врагу и становятся предательством.

Накануне вечером в социальных сетях стали активно распространяться заявления Пригожина о том, что якобы по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» нанес удары Минобороны РФ. В оборонном ведомстве опровергли данные сообщения и назвали их провокацией, а также уточнили, что ВС России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне СВО.

Позднее в отношении Пригожина ФСБ РФ возбудило уголовное дело по статье о вооруженном мятеже, а надлежащую правовую оценку пообещали дать в Генпрокуратуре. Основателю ЧВК «Вагнер» грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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