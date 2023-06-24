Орловский губернатор Клычков сообщил об открытых въездах и выездах из региона

Тем не менее, жителям не рекомендуют покидать регион.
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Въезды и выезды из Орловской области открыты, но все равно находятся под усиленным контролем. Об этом сообщил губернатор регоина Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Одновременно с этим повторюсь, что не рекомендую жителям покидать регион», — сказал Клычков.
Также он добавил, что железнодорожный транспорт работает по графику.
Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Калужской области временно ограничат движение транспорта.
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