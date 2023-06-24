Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 258 0

Президент РФ проинформировал премьера Армении о последних событиях в стране.

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в России по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Отмечается, что Путин в ходе беседы проинформировал Пашиняна о последних событиях в России. Премьер Армении подчеркнул, в свою очередь, что происходящие в России события являются внутренним делом страны.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин провел переговоры с премьером Армении Пашиняном.

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