Волшебное выступление показала Тося Чайкина на сцене «Алых парусов — 2023»
Выпускникам пришел по душе такой футуристический стиль и костюм нимфы.
Фото, видео: 5-tv.ru
На сцене «Алых парусов — 2023» выступила молодая исполнительница с волшебным голосом Тося Чайкина. Она подарила выпускникам свое невероятное выступление на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Ребята подпевали и танцевали под песни «Беспринципные», «В сердце бахнули стрелы» и «Аномалия». Стоит отметить наряд Тоси — очки необычной формы, крупные ботинки, косички, а также платье черно-белого цвета. Все это также сопровождалось декорациями, напоминающими земли некой инопланетной цивилизации.
Выпускникам пришел по душе такой футуристический стиль и костюм нимфы, обитающей в загадочном лесу будущего.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на сцену «Алых парусов — 2023» вышел молодой исполнитель Gafur.
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