В шести из десяти районов украинской столицы произошли аварийные отключения света.

В Киеве снова произошли аварийные отключения света. Первым об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Клименко тайм».

«В Киеве аварийные отключения света. Без электричества сейчас Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский районы», — написало издание.

Причины блэкаута не уточняются. Однако его факт подтвердила энергетическая компания «ДТЭК». По ее данным, в перечисленных шести районах украинской столицы действительно внепланово переставали подавать электроэнергию.

Всего в Киеве десять районов. Таким образом, света нет примерно в половине города.

ТАСС сообщает со ссылкой на жителей Киева, что электричество в их домах периодически исчезает в течение всей последней недели.

«Всю неделю внеплановые отключения света. Электричество пропадает периодически в разных районах. Вчера не было света на Столичном рынке и еще в ряде районов. Сегодня во всех районах города отключения с разной степенью периодичности», — цитирует своего собеседника агентство.

Несколько дней назад 5-tv.ru сообщал, что Украина планирует стать «энергетическим хабом» Европы и потратить на это 400 миллиардов долларов.