Половина Киева внезапно оказалась обесточена — это продолжается неделю
Почти половина районов Киева оказалась без света из-за внеплановых отключений электричества
Фото: www.globallookpress.com / Oleksii Chumachenko
В шести из десяти районов украинской столицы произошли аварийные отключения света.
В Киеве снова произошли аварийные отключения света. Первым об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Клименко тайм».
«В Киеве аварийные отключения света. Без электричества сейчас Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий, Днепровский районы», — написало издание.
Причины блэкаута не уточняются. Однако его факт подтвердила энергетическая компания «ДТЭК». По ее данным, в перечисленных шести районах украинской столицы действительно внепланово переставали подавать электроэнергию.
Всего в Киеве десять районов. Таким образом, света нет примерно в половине города.
ТАСС сообщает со ссылкой на жителей Киева, что электричество в их домах периодически исчезает в течение всей последней недели.
«Всю неделю внеплановые отключения света. Электричество пропадает периодически в разных районах. Вчера не было света на Столичном рынке и еще в ряде районов. Сегодня во всех районах города отключения с разной степенью периодичности», — цитирует своего собеседника агентство.
Несколько дней назад 5-tv.ru сообщал, что Украина планирует стать «энергетическим хабом» Европы и потратить на это 400 миллиардов долларов.
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