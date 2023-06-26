Российские летчики-штурмовики установили рекорд по вылетам в зоне СВО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Бойцы могут выполнять до десяти боевых вылетов за сутки на человека.

Российские летчики-штурмовики установили рекорд по вылетам в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Российские летчики штурмовой авиации установили рекорд по количеству вылетов в сутки в зоне спецоперации. Как РИА Новости рассказал осведомленный источник, один военный способен совершать до десяти боевых вылетов на самолетах Су-25.

«Это рекорд для реактивной авиации, больше просто физически выполнить невозможно — не успеют подготовить самолет», — рассказал собеседник агентства.

В среднем же военный штурмовой авиации выполняет в рамках СВО три-четыре боевых вылета в сутки. И это считается уже большой и серьезной нагрузкой. Кроме того, источник сообщил, что летчики рисуют звезды в носовой части фюзеляжа. Каждая из них обозначает десять боевых вылетов.

«У некоторых летчиков уже не хватает места, где можно пририсовать новую звезду», — добавил источник.

Военнослужащие российской армии продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как потребности Украины в оружии отразились на авторитете США.

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