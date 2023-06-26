Собянин: В Москве отменены все ограничения в связи со снятием режима КТО

Выпускной для школьников пройдет 1 июля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Все ограниченные, введенные в связи с режимом контртеррористической операции (КТО), отменены в Москве и Подмосковье. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», — написал он.
Выпускной для школьников пройдет 1 июля по классике в Парке Горького.
В пресс-службе мэра столицы отметили, что московские работодатели сами определят режим труда работников в объявленный нерабочим днем понедельник, 26 июня.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле сообщили о снятии режима КТО в ближайшее время.
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