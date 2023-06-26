Умер основоположник современной экономики, лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Ученый ушел из жизни в возрасте 95 лет.

Умер основоположник современной экономики, лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц

Фото: www.globallookpress.com / Kat Woronowicz

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Тема:
Нобелевская премия

Создатель современной портфельной теории и лауреат Нобелевской премии по экономике Гарри Марковиц скончался на 96-м году жизни. Причиной его смерти послужили пневмония и развившийся сепсис. Об этом сообщил газета The New York Times.

Уточняется, что Марковиц умер еще 22 июня, но его ассистентка Мэри Макдональд сообщила об этом накануне, 25 числа. Последние дни экономист провел в больнице, куда был госпитализирован с воспалением легких. Болезнь дала осложнение и привела к летальному исходу.

Гарри Марковиц стал автором современной портфельной теории. Эксперты называют ее революцией в инвестициях. Исследование он начал в 1952 году. Спустя семь лет она была опубликована в его самой известной книге — «Подбор портфеля: Эффективная диверсификация инвестиций».

За 95 лет жизни Марковиц был удостоен многих наград и премий, среди которых премия фон Неймана, а также Нобелевская. В 1999 году он стал «человеком века» по мнению финансового издания Pensions & Investments.

Ранее 5-tv.ru писал, что лауреат Нобелевской премии Джон Гуденаф скончался в возрасте ста лет.

Тема:
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