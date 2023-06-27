Улицы превратились в реки: мощные ливни обрушились на Ростов
Ливень с градом привел к подтоплениям в Ростове-на-Дону
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Городские ливневки не справляются, вода все время прибывает.
Спустя два дня в центре внимания всей страны вновь оказался Ростов-на-Дону. Над столицей региона и городом Батайск сперва прошла почти беззвучная гроза — молнии сверкали непрерывно, но грома почти не было. А затем на областной центр обрушился сумасшедший ливень с градом, после чего на улицах города начался потоп. Корреспондент «Известий» Борис Карягин оценил его последствия.
Мощный ливень с громом и молнией продолжался всего около часа. Но от последствий ростовчане страдают до сих пор — подтопленными оказались целые районы.
Даже дома люди не чувствовали себя в безопасности. Грохот молнии. Деревья, кажется, вот-вот рухнут под натиском непогоды.
Городские ливневки не справляются, вода все время прибывает. Сложнее всего тем, кого непогода застала в дороге.
Пробираться приходится вброд, ливень проверяет автомобили и нервы водителей на прочность. И далеко не все проходят испытание непогодой — некоторые машины застревают в воде и глохнут.
Сильнее всего затопило часть города, которая находится в низменности — улицы превратились в реки. Вода по колено, в некоторых местах — по пояс, а то и больше.
Сейчас здесь дежурят спасатели на случай, если кому-то из горожан потребуется помощь. Михаил — один из таких, его припаркованную машину затопило за считанные минуты.
Автомобиль удалось завести и откатить на безопасный участок, но без последствий не обошлось. В регионе объявлено штормовое предупреждение — и пока хороших новостей у синоптиков нет. Непогода будет бушевать в Ростове и области до конца дня.
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