ВС РФ уничтожили бронированную машину ВСУ при помощи управляемой ракеты — видео

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ на южно-донецком направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В Минобороны рассказали об успехах армии в зоне спецоперации.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в ведомстве.

«Экипаж разведывательно-ударного вертолета обнаружив выдвижение боевой бронированной машины ВСУ, уничтожил ее вместе с экипажем управляемой ракетой», — говорится в сообщении.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении.

Тема:
Спецоперация
27 июн
«Решительное наступление»: в США спрогнозировали дальнейшие шаги Путина
27 июн
Сначала она даже не поверила: мама приехала на выпускной дочери из зоны СВО
27 июн
Вычислили с БПЛА: десант ВС РФ разгромил опорный пункт ВСУ в зоне СВО
27 июн
ВСУ вновь ударили по позициям российской армии запрещенным типом оружия
27 июн
Появились кадры подрыва на мине американского броневика ВСУ Oshkosh
27 июн
«За сохранение своей нации»: в США заявили о неизбежности победы России
27 июн
Ка-52 — равных в небе нет: лучшее видео из зоны СВО за день
27 июн
Начнут беречь резервы: названы сроки прекращения контрнаступления ВСУ
26 июн
От дронов защищает специальный козырек: как работает артиллерия на передовой
26 июн
«За кулисами»: в НАТО конфликт с Россией тайно признали катастрофой
+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

12:29
ООН: десятки украинских заключенных подверглись пыткам в изоляторах
12:24
Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 квадратных метров — видео
12:23
«Масса осложнений»: какой вред девять абортов нанесли здоровью Даны Борисовой
12:09
«Останемся под обломками»: Лукашенко предупредил о последствиях разрушения России
12:03
Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения «пермскому стрелку»
12:01
«Бабуля была нарасхват!» — Слава рассказала, что к ней приставал Орландо Блум

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
В фильме Гайдая про Шурика зрители нашли киноляп, оказавшийся подсказкой режиссера
«Работаем над этим»: Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео