В Минобороны рассказали об успехах армии в зоне спецоперации.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в ведомстве.

«Экипаж разведывательно-ударного вертолета обнаружив выдвижение боевой бронированной машины ВСУ, уничтожил ее вместе с экипажем управляемой ракетой», — говорится в сообщении.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении.