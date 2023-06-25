Минобороны: ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

По националистам на купянском направлении нанесли удар высокоточным оружием.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения укрепрайона с запасом боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Отмечается, что после обнаружения расположения националистов по нему был нанесен удар высокоточным оружием.

В результате пункт дислокации, а также все хранящееся на нем оружие было уничтожено. Количество ликвидированных боевиков киевского режима не сообщается.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Президент заявил, что попытки договориться с Киевом о мирном решении не увенчались успехом. Тогда РФ решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Российские бойцы сорвали ротацию боевиков ВСУ на купянском направлении

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США назвали потери ВСУ в ходе контрнаступления важным уроком для страны. Программы подготовки НАТО не подходят для ведения боев с ВС РФ.

Тема:
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