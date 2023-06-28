Мощный удар из гаубиц Д-20! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 213 0

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов 152-мм гаубиц Д-20 в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана работа расчета самоходной реактивной установки разминирования Ур-77 «Метеорит» на красно-лиманском направлении.

Так, обнаружив минное поле Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы осуществили запуск реактивной ракеты из установки, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечив безопасный проход для наших боевых машин.

После экипаж накрыл опорный пункт ВСУ, находящийся недалеко от минного поля. Это способствовало захвату позиций противника без потерь личного состава.

На следующих кадрах показана уже боевая работа расчетов 152-мм гаубиц Д-20. Артиллеристы успешно выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Тема:
Спецоперация
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