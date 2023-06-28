Названы имена псковских летчиков, погибших во время событий 24 июня

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Рита Миронова
Рита Миронова 275 0

Губернатор Псковской области Ведерников назвал имена двух погибших 24 июня летчиков

Названы имена псковских летчиков, погибших во время событий 24 июня

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Экипаж был верен присяге и сделал все, чтобы уберечь родную страну от возможного мятежа.

События 24 июня забрали жизни двух летчиков Псковского территориального гарнизона. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, экипаж Ка-52 был верен присяге и сделал все, чтобы уберечь родную страну от возможного мятежа.

«Подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — заявил псковский губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Михаила Ведерникова, события минувших выходных надолго останутся в памяти у всей страны.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Президент Владимир Путин позже заявил, что военные и силовики, которые встали на пути мятежников 24 июня, фактически не допустили гражданской войны. А в память о погибших летчиках президент объявил минуту молчания во время выступления на Соборной площади Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, именно люди сыграли определяющую роль в развитии ситуации 24 июня. 

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