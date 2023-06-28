Два человека скончались в Испании из-за «убийственной» жары

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

El Diario: два человека скончались в Испании из-за сильной жары

Два человека скончались в Испании из-за «убийственной» жары

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Погода

Несколько граждан были госпитализированы с симптомами теплового удара.

Были зафиксированы по меньшей мере два случая смерти, спровоцированные сильной жарой в Испании. Об этом пишет газета El Diario.

Скончались от перегрева 47-летний житель автономного сообщества Андалусия и 46-летний мужчина в регионе Кастилия-Ла-Манча. Оба получили тепловой удар во время работы в поле.

Власти автономного сообщества Эстремадура сообщили, что еще двое местных жителей были госпитализированы в больницы с симптомами теплового удара. Они находятся под наблюдем врачей. О степени тяжести их состояния ничего не известно.

Государственное метеорологическое агентство Испании ранее предупредило граждан, что в стране установится «неблагоприятно» жаркая погода. В некоторых регионах показатели термометров превысят отметку в 40 градусов.

Два года назад на испанских территориях был зафиксирован температурный рекорд. В Андалусии температура поднялась до 47,2 градуса.

Ранее 5-tv.ru писал, что МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливне, граде и порывистом ветре в Москве.

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